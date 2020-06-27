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    • 27.06.2020 08:05
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    Son dakika: kod adlı terörist , tarafından etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Terör örgütü 'nın kolu çatısı altında bulunan KJB'nin yürütme konseyi üyesi kod adlı tarafından etkisiz hale getirildi.

    PKK’ya SİHA darbesi
    Türk istihbarat birimleri 23 Haziran'da 'nın Suruç İlçesi karşısında yer alan Ayn el Arap bölgesindeki Helince köyünde bir evde /'li teröristlerin buluştuğu bilgisine ulaştı. Teröristlerin bulunduğu eve ile hava harekatı düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 25 yıldır PKK terör örgütünde yer alan ve YPG çatısı altında bulunan KJB'nin (Yüce kadınlar topluğu) 4'lü yürütme konseyinde bulunan kod adlı 'ın da (47) olduğu belirlendi.



    Operasyonda ayrıca örgütün kadın yapılanması üyeleri Zehra Barkal, Emine Veysi ve Mizgin Halil de öldürüldü. 'nin başkenti Şam'da terörist başı Abdullah Öcalan tarafından eğitilen Ağiri'nin Ankara Güvenpark'ta 2016'da 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırının azmettirici olarak arandığı iddia edildi. Öte yandan MİT-, Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer bölgesinde bir araca operasyon düzenledi. SİHA'ların vurduğu araçta, PKK'nın sözde İstihbarat başkan yardımcısı ile 2 terörist öldürüldü.

    SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: Leyla Ağiri kod adlı terörist Filiz Arslan, SİHA tarafından etkisiz hale getirildi
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