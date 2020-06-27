Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2020
YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren Polislerimize teşekkürler 👏 pic.twitter.com/HE1o5bbAf9
Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.