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    • 27.06.2020 14:25
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    'dan 'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür: Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır

    Son dakika haberi... , ülkenin çeşitli noktalarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın () Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava gireceği okullara yetiştiren polislere teşekkür etti.

    Soylu'dan o polislere teşekkür

    Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür: Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır
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