Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.



Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır...



YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren Polislerimize teşekkürler 👏 pic.twitter.com/HE1o5bbAf9 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2020

Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.

