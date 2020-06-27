2020 YKS soruları cevapları bugün açıklanır mı? YKS TYT soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS soruları cevapları bugün açıklanır mı? 2020 YKS TYT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? YKS sınavının 1. oturumu TYT heyecanı tamamlandı. Milyonlarca kişinin giriş yaptığı TYT'nin ardından gözler sınav soruları cevaplarına çevrildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki, YKS soruları cevapları açıklandı mı? İşte yanıtı!

YKS SORULARI CEVAPLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 3 oturum tamamlandıktan sonra Pazar akşamı sınavların soru cevap anahtarı yayınlanmıştı. Bu sene de benzer bir durum olması ve AYT ile YDT oturumlarından sonra soru cevap anahtarlarının duyurulması bekleniyor.