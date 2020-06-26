





İLK KEZ KATILDILAR

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından ''Gece Kartalları'' olarak adlandırılan bekçiler de ilk defa asayiş uygulamasına katıldı.



