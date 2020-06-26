YKS'ye ne getirilecek? YKS üniversite sınavına küpe ile girilir mi? 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavına sayılı saatler kala. Milyonlarca öğrenci sınavda başarılı olmak ve üniversiteye giriş yapmak için aylardır süren çalışmalarını tamamladı. Sınava girecek öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi de YKS sınavında kalem silgi verilecek mi oldu. YKS'de kalem veriliyor mu? İşte YKS sınavına girmesi gereken öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisi!
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
GİRİŞ BELGESİ ve KİMLİK
Öğrenciler sınava giderken yanlarında sınav giriş belgelerini alacak. Sınav giriş belgesi ile kimliğini yanına alan öğrenciler sınava girecek. Çipli kimlikler ve eski kimliklerle sınava girilebilecek.
MASKE VE DEZENFEKTAN
Sınava girecek öğrencilere sınav merkezleri önünde maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen öğrenciler kendi dezenfektanlarını ve maskelerini getirebilecek.
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ve sınav giriş belgelerinde belirtildiği üzere sınava girerken adayların yanında bulunması gerekenler şu ifadelerle bildiriliyor;
"Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait 'Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
Bunların dışında;
-Sürücü belgesi,
-Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)