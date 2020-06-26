ÖSYM tarafından 27-28 Haziran tarihinde düzenlenecek YKS sınavında görev alacak öğretmenler YKS gözetmen ücretleri ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenler için başvuru ve atama işlemleri GİS üzerinden yapılıyor. 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavına sayılı saatler kala. Milyonlarca öğrenci sınavda başarılı olmak ve üniversiteye giriş yapmak için aylardır süren çalışmalarını tamamladı. Sınava girecek öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi de YKS sınavında kalem silgi verilecek mi oldu. YKS'de kalem veriliyor mu? İşte YKS sınavına girmesi gereken öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisi!
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
2020 ÖSYM SINAVLARI GÖREVLİ ÜCRETLERİ!
2020 yılında ÖSYM sınavlarında görev alacak Salon Başkanı, Gözetmeni Bina Sınav Sorumlusu ve diğer görevlilerin alacağı brüt ücretler;
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL
VERGİ KESİNTİSİ SONRASI ALINACAK ÜCRETLER!
Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası görev alanlara ödenecek ücretler;
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti:246,08 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: 246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: 221,46 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: 147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: 246,08 TL
ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV NASIL ALINIR?
Öğretmenler için ek gelir kaynaklarının birisi olan sınav görevlerine başvurmak isteyen adaylar Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabilirler. 2020 yılında düzenlenecek sınavlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıda bulunan adres üzerinden başvurusunu tamamlayabilir. ÖSYM sınav görevlileri 6114 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı yetki ve takdirinde belirlenmektedir.
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ve sınav giriş belgelerinde belirtildiği üzere sınava girerken adayların yanında bulunması gerekenler şu ifadelerle bildiriliyor;
"Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait 'Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
Bunların dışında;
-Sürücü belgesi,
-Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.