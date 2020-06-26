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    • 26.06.2020 23:55
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    Son dakika: 'den 'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine maske desteği

    Son dakika haberine göre, , dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan 'ya maske yardımında bulundu.

    Türkiye'den bir ülkeye daha maske desteği

    , dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan 'ya maske yardımında bulundu.

    Türkiye'nin Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

    Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.

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