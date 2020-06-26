YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak?

2020 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? Üniversiteli olmak için milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için ve rakiplerini elemek için aylardır hazırlık yaptı. Son hazırlıklar tamamlandı ve gözler sınav saatine çevrildi. Sınavla ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de YKS baraj puanı oldu. YKS baraj puanı kaç? 2020 TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

YKS'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.