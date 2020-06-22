Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı televizyon programında, baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşle ilgili, barolarla her zaman 'açık kapı diyaloğu' yürüttüklerini, baro başkanlarını dinlediklerini söyledi. Gül ayrıca Ayasofya ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI GEREKLİ"

"Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı Danıştay'da görüşülecek. Ayasofya ibadete açılmalı mı?" sorusu üzerine Bakan Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in vakfettiği amaca uygun bir şekilde Ayasofya'nın ibadete açılmasının gerekliliğine inandıklarını dile getirdi.

Gül, "Danıştay'da olumsuz bir karar çıkarsa yine de ibadete açılabilir mi hukuken?" sorusuna, "Ne olursa olsun idare bu konuyla ilgili bir tasarrufu yapacaktır ancak Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka saygı gereğince bu hususlarla alakalı süreç değerlendirilip ona göre adım atılacaktır." yanıtını verdi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinden sonra Fatih tarafından camiye çevrilen Ayasofya, 500 yıl cami olarak hizmet vermişti. Fethin sembolü olarak görülen Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan bir kararname ile müzeye çevrilmişti. Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye çevrilen kararnamenin altındaki imzasının farklı olması ise tartışmalara neden olmuştu.

Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunması Yunanistan'da rahatsızlığa yol açmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan'ı sert bir dille uyarmıştı.

Ayasofya'nın eskiden olduğu gibi camiye çevrilmesi konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesi konusunda Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin de bulunduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" dedi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Danıştay'da Ayasofya'nın camii olarak kullanımıyla ilgili bir kez daha başvuru yaptı. Dilekçede; Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi.

Danıştay 10. Dairesi, vakfın bu itirazını görüşecek. Şimdi gözler yargının vereceği kararda olacak.