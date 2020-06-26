İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kadın şahıslara zorla fuhuş yaptırarak, liderliğini N.Ö. isimli kadın şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bahse konu örgüt bünyesinde hareket ettiği tespit edilen 15 şüpheli şahıs takibe alındı. Yapılan araştırmalarda, gazete ve sosyal medya üzerinden 'Masöz aranıyor' ilanı verilerek İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir masaj salonunda maddi sıkıntı içerisinde olan kadınların masöz olarak işe alınarak kandırıldığı, suç örgütünden kurtulmak isteyen mağdurların ölümle tehdit edildiği ve mağdurlara şantaj yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmaların devamında; cezaevinden tahliye edilen örgüt liderinin tahliyesini kutlamak için söz konusu masaj salonu önünde, eğlence kulüplerinde örgüt lideri ve üyelerin katılımıyla eğlence düzenledikleri ve bu eğlence görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik 15 Haziran günü eş zamanlı operasyon düzenirken örgüt lideri N.Ö'nünde aralarında bulunduğu 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 15 mağdur kadın örgütün elinden kurtarılmıştır.

18 Haziran günü örgüt lideri N.Ö ile birlikte örgüt yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan toplam 6 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Sabah/ Sema ALİM DALGIÇ