Van deprem son dakika! Van'da kaç deprem oldu? Van artçı depremler listesi! AFAD Kandilli Van depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Özalp bölgesinde 5.4 şiddetli olarak bildirildi.
VAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını ancak hasar meydana geldiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama hasar gören evlerin bazı köyler olduğunun ilk bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.
Vali Bilmez, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle Özalp ilçesine geçti.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir.
SON DEPREMLER (25 HAZİRAN 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2020.06.25 13:03:27 38.4448 44.1057 5.0 -.- 5.1 -.- KARGALI-SARAY (VAN)
2020.06.25 12:46:02 37.0903 27.9650 0.0 -.- 2.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)
2020.06.25 12:13:02 37.1833 27.8775 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
2020.06.25 12:05:53 36.0610 33.5615 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2020.06.25 12:04:38 37.1193 28.2643 25.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)
2020.06.25 12:02:49 37.1213 28.2058 21.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)
2020.06.25 10:46:49 36.6987 28.0305 11.6 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2020.06.25 10:20:58 35.5535 26.7370 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2020.06.25 10:20:11 38.1688 28.1115 4.0 -.- 2.0 -.- KAYMAKCI-ODEMIS (IZMIR)
2020.06.25 08:45:32 35.4438 26.1372 10.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 06:47:25 39.3590 40.7030 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.25 06:36:45 39.3882 40.6898 7.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.25 05:57:13 35.4510 26.7648 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 05:54:48 35.3895 26.7897 8.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 05:50:30 35.7947 32.4403 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ