Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.4 olarak açıklanan depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan ilk deprem verilerine göre depremin merkez üssü Özalp olarak açıklandı. Deprem Van'ın tüm ilçelerinde hissedilirken, çevre illerde de yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi. kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı önlem olarak sokaklara döküldü.

VAN'DA 5.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Van depremin şiddeti 5.4 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Özalp bölgesinde 5.4 şiddetli olarak bildirildi.

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