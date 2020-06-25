Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton kükürtlü kompoze cinsi gübre ve oto aküsü ele geçirildi.