Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2020 14:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 14:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'da teröristlere ait yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi.

    PKK'nın hain planı suya düştü! 3 ton ele geçirildi...

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton kükürtlü kompoze cinsi gübre ve oto aküsü ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Van'da teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan 3 ton gübre ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri