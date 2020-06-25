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    • 25.06.2020 14:36
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    : 'nden 'nin başvurusuna ret kararı!

    haberi... , 'li iki vekilin milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi 'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

    AYM'den HDP'li vekil ve infaz yasası kararları

    'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun başvuruları tarafından reddedildi.

    Güven ve Farisoğlulları vekilliklerinin düşürülmesinin iptali ve iadesi için başvuru yapmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM yetkinin kendisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.

    AF YASASI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK
    Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeki bir diğer başlık ise 'nin infaz yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruydu... İlk incelemesini tamamlayan mahkeme başvuruyu esastan görüşmeye kararı aldı.

    Anayasa Mahkemesi ayrıca "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"nda yer alan "şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu da inceledi. Mahkeme başvuruyu ileri bir tarihte sonuçlandırmayı kararlaştırdı.

    Haberler Güncel Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin başvurusuna ret kararı!
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