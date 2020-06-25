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    • 26.06.2020 00:01
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    ’ndan isyan ettiren görüntü: 'li çalışmadı Boğaz pislik içinde kaldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “İstanbul Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...



    , son 10 ay içerisinde aşırı şekilde kirlendi. İstanbullular sosyal medyada birçok görütü yayınlandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Boğaz'ın kirlendiğine dair yeni bir görüntü paylaştı.

    BOĞAZ'DA BİDONLAR, ATIKLAR, ŞİŞELER VAR
    Birpınar, bir İstanbullu'nun çektiği ve İstanbul Boğazı'nın kirli haline ilişkin yorumlarda içeren bir videoyu paylaşarak "İstanbul Boğazı böyle olmamalı" dedi.

    Birpınar'ın paylaştığı videoda Boğazdaki kirliliği çeken İstanbullu şunları söyledi: "Plastikler, atıklar, şişeler, inanılmaz bir görüntü. İstanbul'daki görüntü hayret verici bir tablo gerçekten. Görüyorsunuz, bidonlar, kağıtlar, böyle sahil şeridi boyunca çekip gidiyor."


    DAMLA KAYA / SABAH


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