İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde yaklaşık 1 yılda 1990'lardaki haline döndü.

ÇAMURDAN KİRDEN RENGİ DEĞİŞTİ

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li İmamoğlu verdiği vaatleriçbiri gerçekleştiremediği gibi AK Parti döneminde temizlenen Haliç'in rengi de çamurdan değişti.

YİNE KÖTÜ KOKULAR GELMEYE BAŞLADI

Düzenli temizlenmeyen Haliç'in mavi rengi kahverengiye dönerken, uzun yıllar sonra Haliç'ten tekrar kötü kokular gelmeye başladı.

İBB 'ALG' İDDİASI ÇÖKTÜ

CHP'li İBB ise Haliç'in adeta bataklığa dönmesininin kirlilik değil 'alg' olduğunu iddia etti.

İBB'den yapılan açıklamadai "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" iddiasında bulundu.

BALÇIKLA KAPLI

İBB'nin bu iddiası ise CNN Türk'ün su altı dalışıyla bozuldu. Haliç'in su altı görüntülerinde çamur ve bataklık halinde olduğu görüldü. Dalışa yapan dalgıç su altının balçıkla kaplı olduğunu ve görüş mesafesinin de düştüğünü ifade etti.

"CİDDİ MİKTARDA KİRLİLİK GÖRÜLÜYOR"

Haliç'in su altı görüntülerini yorumlayan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Haliç'in belli sebeplerden kirlendiğini ifade etti. Öztürk, "İlk etaptaki görüntü bize şunu veriyor, burada ciddi miktarda katı madde, bulanıklık ve diğer olaylar sebebiyle, ortamın kirlendiği görülüyor. İncelemeler Haliç'te çamur taraması tekniğine uygun yapılmamış olabilir. İkincisi Alibeyköy ve Kağıthane'de derelerin yoluyla kirli atık sular gelebilir. Üçüncüsü de Boğaz'da gelen 11 milyon metreküp taze suyun çeşitli nedenlerle engellenmiş olabilir. Haliç'e taze suyun girmesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.