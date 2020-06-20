Kartal'daki Aydos Gölü, İstanbul'un nefesi oldu. Vatandaşlar yıllarca çevresinde piknik masaları kurdu. Ancak kanalizasyon suları, Aydos'un ekolojik yapısını bozdu.
Bir zamanlar dibi görünen göl, kötü kokuyla doldu.
Twitter;
İSKİ ne iş yapıyor acaba?
Her şey çok kötü oldu!
CHP işin kokusunu çıkardı.
Eskiden balık doluydu, şimdi...
Aydos pislendi
Elmalı kirlendi
Haliç karardı
Bir zamanlar dibi görünen göl, kötü kokuyla doldu.
Twitter;
İSKİ ne iş yapıyor acaba?
Her şey çok kötü oldu!
CHP işin kokusunu çıkardı.
Eskiden balık doluydu, şimdi...
Aydos pislendi
Elmalı kirlendi
Haliç karardı