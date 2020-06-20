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    • 20.06.2020 Gazete
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    'li hizmet yerine çamur getirdi! Kanalizasyon suları 'nü katletti...

    'li Büyükşehir Belediyesi (), hizmet yerine çamur getirdi. 'in rengi değişti. Barajı kirlendi. Şimdi de kanalizasyon suları 'nü katletti.

    P'Aydos!'
    'daki , 'un nefesi oldu. Vatandaşlar yıllarca çevresinde piknik masaları kurdu. Ancak kanalizasyon suları, Aydos'un ekolojik yapısını bozdu.



    Bir zamanlar dibi görünen göl, kötü kokuyla doldu.


    Twitter;

    İSKİ ne iş yapıyor acaba?

    Her şey çok kötü oldu!

    işin kokusunu çıkardı.

    Eskiden balık doluydu, şimdi...



    Aydos pislendi



    kirlendi



    karardı


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