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    • 25.06.2020 16:59
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    Taksicilerin İmamoğlu'na öfkesi dinmiyor! binasına baskın!

    Skandal kararları ile gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nun taksi hamlesi taksicilerden büyük tepki topladı. ’nda araçlarıyla bir araya gelen 100 taksici, kararı ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane’ye gitti. Cadde üzerinde kornalara başarmak tepki gösteren taksiciler ardından dağıldı.

    Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran'da katıldığı bir TV programında, 'a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 6 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler, durumu etti.

    Tarlabaşı'nda araçlarıyla toplanan yaklaşık 100 taksici, kararı protesto ederek İl Başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane'ye doğru yola çıktı. Cadde üzerinde kornalara basan taksiciler, kararı protesto etti.

    Grup ardından Karaköy'e inerek gözden kayboldu. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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