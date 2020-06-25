İstanbul Esenyurt'ta önceki gün sağanak nedeniyle ev ve işyerilerini su bastı. Murat Coşkun (50), bodrum katındaki evine dolan sel sularının içinde kaldı. Can havliyle camı açıp dışarıya elini uzattı. Vatandaşların camdan uzattığı hortum sayesinde nefes aldı. Demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı.
Coşkun, elini uzatıp komşularından yardım istedi.
Murat Coşkun, bu pencereden uzattığı elle hayata tutundu.
Ölümle yaşam arasında gidip gelen Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hala şoktayım. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. O an sadece Kelime-i Şehadet getirdim. Buraya kadarmış dedim."
Murat Coşkun, yaşananların şokunu hala atlatamadığını söyledi.
HEYELAN KABUSU
Esenyurt'ta önceki gün yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Araçlar, istinat duvarı altında kaldı. Ekipler, duvarın kaldırılması için çalışma başlattı.
Selde esnaf büyük zarar gördü.
Bağcılar'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Halk otobüsü, çukura saplandı.