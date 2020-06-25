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    • 25.06.2020 Gazete
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    'taki den kurtulan o elin sahibi konuştu: yi gördüm

    'u  aldı. Murat Coşkun, da mahsur kaldı. Hortumla hayata tutunup dehşeti anlattı: Sular  dalgası yaptı. 13 dakika suyun altında kaldım. Ölümü yaşadım...dalgası yaptı. 13 dakika suyun altında kaldım. Ölümü yaşadım...




    İstanbul 'ta önceki gün sağanak nedeniyle ev ve işyerilerini su bastı. (50), katındaki evine dolan sularının içinde kaldı. Can havliyle camı açıp dışarıya elini uzattı. Vatandaşların camdan uzattığı hortum sayesinde nefes aldı. Demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı.
    Coşkun, elini uzatıp komşularından yardım istedi.



    Murat Coşkun, bu pencereden uzattığı elle hayata tutundu.




    Ölümle yaşam arasında gidip gelen Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hala şoktayım. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. O an sadece Kelime-i Şehadet getirdim. Buraya kadarmış dedim."



    Murat Coşkun, yaşananların şokunu hala atlatamadığını söyledi.



    HEYELAN KABUSU
    Esenyurt'ta önceki gün yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Araçlar, istinat duvarı altında kaldı. Ekipler, duvarın kaldırılması için çalışma başlattı.
    Selde esnaf büyük zarar gördü.



    Bağcılar'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Halk otobüsü, çukura saplandı.

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