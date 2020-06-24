



Bundan önceki belediyelerde buraya gerekli bir şey yapılmadı. Her şiddetli yağmur yağdığında böyle bir şey yaşıyoruz. Ama bu seferki gerçekten öyle böyle bir şey değildi. Müdahale edilmezse daha fena şeyler olabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

