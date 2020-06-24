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    • 24.06.2020 20:52
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    Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'e sert tepki: Derin öfkenin bir tezahürüdür

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı 'un, 'in 'ya ait tabelaları sökmesin hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

    İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert tepki
    İletişim Başkanı 'un, 'in 'ya ait tabelaları sökmesin hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.





    Altun yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin, Kudüs'te #TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir." ifadelerine yer verdi.




    NE OLMUŞTU?
    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları sökmüştü.



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