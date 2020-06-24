24 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Şans Topu'nda haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti. Peki, bu hafta hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte 24 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları
24 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1 - 17 - 20 - 25 - 34 ve +8
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 992. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 19, 20, 30 ve artı 4 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 87 bin 241 liralık ikramiye devretti.