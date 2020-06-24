24 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Şans Topu'nda haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti. Peki, bu hafta hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte 24 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları

24 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 17 - 20 - 25 - 34 ve +8