"Şikayetin içeriğinde meslektaşlarım tarafından şahsıma yöneltilmiş ağır ithamları bir kenara koyarak, şikayet dilekçelerine hakim olan öfkeli ve emredici dilin tasvip edilmemesi gerektiğini, bu dilin bir avukata yakışmadığını da belirtmek isterim."

"Şikayetin içeriğine gelince; tarafımca şikayet eden kişi aleyhine yapılan suç duyurusunda ne Avukatlık Kanununa ne Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı bir durum bulunmamaktadır. Müvekkilimin talebiyle tarafımca yapılan suç duyurusunda, Türk Ceza Kanunu'ndaki tüm suçları saymış olsak bile, Cumhuriyet Savcılarının iddiamızla değil, somut eyleme uyan ilgili ceza kanunu maddesi doğrultusunda işlem yapacağını hem sayın meslektaşlarım hem de sayın Başkanlığınız çok iyi bilmektedir. Avukatın somut eyleme uyan suç maddesini kesin ve doğru bir şekilde belirtmesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığı gibi iddia edildiği şekilde bir suç duyurusu yapmak için bir suçun kesinleşmesini beklemek zorunluluğu da bulunmamaktadır. Şikayetçinin hukukçu olmadığı ve bu gerçekleri bilemeyebileceği ancak sayın meslektaşlarım tarafından bu gerçeğin kesin olarak bilinmesine rağmen yapılan bu mesnetsiz ve temelsiz şikayetin amacının Avukatlık Meslek İlkelerine gösterdikleri saygı ve özen olmadığı, aksine müvekkillerim adına yürütmekte olduğum iş ve işlemler nedeniyle şahsımın baskı altına alınma girişi olduğu çok açıktır."

"İSTANBUL BAROSU, ADETA ŞİKAYETÇİ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORMUŞ İNTİBAI VERİYOR"

"Baroların mesleklerini icra ederken, üyeleri olan avukatlara kolaylık sağlaması görevi gereğince, bu şikayetin tarafıma tebliğ edilmeden reddi gerekirken adeta şikayetçi ile birlikte hareket ediyormuş intibaını vererek bu mesnetsiz şikayete cevap yazmak mecburiyetinde bırakmanız nedeniyle teessüflerimi belirterek, şikayete konu tüm iddiaları reddettiğimi bildiririm."

SEZGİN TUNÇ, CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik gerçek dışı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, açık ihale sürecini çaptıran ve iftirada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sezgin Tunç; şunları söylemişti:

"CHP İl Başkanının hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi, başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KENAN KIRAN / SABAH