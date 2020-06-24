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    • 24.06.2020 12:55
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    : Bakanlık talimat göndermişti... kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

    İçişleri Bakanlığı yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirlerinden kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. haberine göre bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

    7 bin 17 kişiye maske cezası!

    Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

    Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.

    Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para sı uygulanmaya başlandı.

    62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

    Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık talimat göndermişti... Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı
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