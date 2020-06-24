ÖRGÜT İÇİ YAZIŞMALARDA ÖNCÜ OLARAK ADI GEÇİYOR

Öldürülen teröristin üzerinde ele geçen hafıza kartında, sanık Burhan Taş'la ilgili örgüt raporunda şöyle deniliyor. "İki öncü araç öndeydi. Kamyon en arkadaydı. Köye yaklaştıklarında kamyonla aralarında 500 metre mesafe var. Kamyon gelmeyince köye dönüyorlar. Köylüler toplanıp aracı durdurmak istiyor Dijvar 'Ben PKK'liyim' diyor. Bazı köylüler telefon açıyor. 7-8 pikap geliyor.

Arkadaş aracı çevirip köyden çıkarmak istiyor. Sonra silahlı 6-7 köylü yolu 2 taraftan kapatarak kamyona ateş açıyorlar. Araçta 13 ton patlayıcı vardı. Firaz öncü ile dönüp geldi. İkinci öncü de Botan arkadaşın dayısıydı. (Sanık Burhan Taş'ı kastediyor). Oysa Bingöl Genç'ten köye kadar yol güzergâhı çok sakindi. Dijwar kamyondan inip uzaklaşmış ama bağlantımız yok. Olay yerinde köylüler siyah şapka bulmuş. Onda da şapka vardı. Hastanelerde sahipsiz cenaze var mı bilmiyoruz. 3 gün oldu geri dönmedi. Bugün de gelmezse vurulmuş olabilir. Biz Burhan'a ulaşamıyoruz. Siz ulaşırsanız sağlıklı bilgi getirebilir. Taziye için köye adam gönderdik. Vali de gitmiş taziyeye ve bombanın valilik binası önüne bırakılmak istendiğini anlatmış."

GİZLİ TANIK TEŞHİS ETTİ

Kirpi kod adlı gizli tanık da Burhan Taş ile ilgili şu itiraflarda bulundu: "Lice kırsalındaki teröristlere milislik yapar. Teröristlerin teknik takibe yakalanmamaları için bölgeler arası not aktarımı yapıyor. Kırsala eleman ve erzak temininde bulunur. PKK'nın bölge sorumlusu Murat Üçer ile Veli Taşkıran'a bağlı çalışır. Bunlardan aldığı talimatlarla keşifler yapar. Bu iki teröristten aldığı talimatla Dürümlü mezrasında patlatılan bomba yüklü kamyonun öncülüğünü Veli Taşkıran'ın da öz dayısıdır." (Sabah)