24 Haziran korona tablosu akşam saatlerinde araştırılıyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçmişti. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte son durum
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
KOVİD-19'DA TEST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.