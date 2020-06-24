24 Haziran korona tablosu akşam saatlerinde araştırılıyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçmişti. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte son durum

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.