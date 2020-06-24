Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.