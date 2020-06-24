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    • 24.06.2020 18:18
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    Milli güreşçi , Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı

    Başkan 'ın imzasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi atandı.

    Kayaalp'e önemli görev

    Başkan 'ın imzasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, 'de yayımlandı.

    Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi atandı.

    Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde 'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.

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