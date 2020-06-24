Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.06.2020 18:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 18:02
    ABONE OL

    'da 327 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

    'da 'na bağlı ekipler, Kale'de ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 2 fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi.

    327 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

    'da Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 327 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    'na bağlı ekipler, Kale'de ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği, tüfeklere ait 2 fişek ile bir miktar esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Haberler Güncel Malatya'da 327 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri