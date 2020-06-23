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    • 23.06.2020 20:36
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    Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı: 6 'lı terörist etkisiz!

    Milli , kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    6 PKK'lı terörist etkisiz!

    Milli , kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz!
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