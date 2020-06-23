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    • 23.06.2020 20:34
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    Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabilecek

    Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı hesabından camilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilecek şekilde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabileceğini açıkladı.

    Ali Erbaş açıkladı: O vakitlerde de namaz kılınabilecek
    Diyanet İşleri Başkanı hesabından camilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilecek şekilde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabileceğini açıkladı.



    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." dedi.
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