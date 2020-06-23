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    • 23.06.2020 11:02
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    'da çetesine operasyon: 19 gözaltı

    ekipleri tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonda ticareti yapan çete çökertildi, 19 kişi gözaltına alındı.

    Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 19 gözaltı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve ' ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile , , ve 'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak,

    gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.


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