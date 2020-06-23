Pardus nedir? Pardus işletim sistemi özellikleri nelerdir?

Pardus nedir? Pardus işletim sistemi özellikleri araştırılmaya başlandı. Bazı kamu kurumlarında kullanılacak Pardus işletim sistemi yeniden gündem oldu. Arama motorlarında Pardus nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile "Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK PARDUS işletim sistemi Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Varank "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak" dedi. Pardus işletim sistemi özellikleri nelerdir? İşte yanıtı!

PARDUS NEDİR?

PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus'un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.

Pardus'un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP) bunların başlıcalarıdır.