Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2020 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2020 09:14
    ABONE OL

    Avcılar'da bazı vatandaşlar yi yüzlerine değil çenelerine taktı!

    virüsle mücadele sürecinde endişe yaratan görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak 'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.

    Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar

    Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kuralına uyduğu görüldü. Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    Bakan Koca, 22 Haziran Türkiye Günlük Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.



    TEST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI
    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" dedi.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Avcılar'da bazı vatandaşlar maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri