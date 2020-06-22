Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk gösterdi. Vaka, ölüm ve iyileşen sayıları bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 olmuştu. İşte 22 Haziran korona tablosu ve Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN YENİ VAKA SAYIMIZDAN 220 FAZLA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.
BUGÜNDEN İTİBAREN MASKE TAKMAMANIN CEZASI 900 LİRA
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da gönderdiği talimat uyarınca, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bu tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
KIZILAY AKADEMİDEN "KOVİD-19" ANKETİ
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi Başkanlığı, salgının tüm boyutlarıyla yaşandığı 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19'un toplumda nasıl bir etki yarattığına ilişkin online anket uygulaması gerçekleştirdi.
Türk Kızılay bünyesindeki Kızılay Akademi Başkanlığınca yapılan ve 37 bin 296 kişinin katıldığı "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nda, katılımcıların yüzde 90'ı, yeni tip koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.
Katılımcıların yüzde 48'i çevresindeki kişilerin yeteri kadar önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 79 oranındaki katılımcı maskenin koruyucu olduğunu düşünmediğini, yüzde 86'sı ise maske taktığını kaydetti.