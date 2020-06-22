Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk gösterdi. Vaka, ölüm ve iyileşen sayıları bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 olmuştu. İşte 22 Haziran korona tablosu ve Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.