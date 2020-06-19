Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçti.