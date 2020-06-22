Aynı belediye, 30 Nisan 2020 tarihinde ikinci bir ihale düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü için dezenfektan, kolonya, maske ve malzeme mal alımı için yapılan 30 Nisan 2020 tarihli ihale yine CHP Edirne İl Başkanlığı yöneticisi Samet Kahraman'a verildi. Bu ihale için ise 6 Mayıs'ta sözleşme imzalandı.