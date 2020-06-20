Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.06.2020 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2020 15:53
    ABONE OL

    'li Belediye Başkanı 'nın "ihaleye fesat karıştırma" suçu Yargıtay tarafından onaylandı

    Ana muhalefet partisi yolsuzlukla çalkalanıyor. 'li Başkanı ’nın; "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosya Yargıtay tarafından onaylandı. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberinin detayları...

    CHP'nin Sarı'sının yolsuzluğu kesinleşti! Yargıtay cezayı kesti

    KENAN KIRAN / SABAH

    'li Başkanı 'nın; "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onaylandığı bildirildi.

    Hüseyin Sarı; ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve Bandırma tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5. 'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onaylandığı öğrenildi.

    2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisi'nin kendi içinden yeni başkanını seçeceği ifade ediliyor.

    Haberler Güncel CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın "ihaleye fesat karıştırma" suçu Yargıtay tarafından onaylandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri