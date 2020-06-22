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    • 22.06.2020 12:04
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    : Binlerce kişinin undaki kararı kaldırıldı

    haberine göre Nüfus ve , " İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportundaki kararı kaldırıldı." açıklamasında bulundu.

    Flaş pasaport kararı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

    "İdari Tedbir Kararlarına İlişkin Duyuru" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    " Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

    Bu çalışmalar kapsamında, kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Haberler Güncel Son dakika: Binlerce kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
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