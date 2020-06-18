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    • 18.06.2020 12:22
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    'tan mesajı: "Aziz milletimizin başı sağ olsun"

    : 'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

    Aziz milletimizin başı sağ olsun

    'ın ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan , "Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.


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