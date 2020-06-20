Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için önemli uyarılar yaptı. Twitter'daki paylaşımında "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi evdeyiz" ifadesini kullandı. Koca, belediye başkanlarına da şu mesajı yolladı: "Belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir."
Bakan Koca, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Bakan Koca, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.