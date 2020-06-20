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    • 20.06.2020 Gazete
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    : Gençler sınavda biz evdeyiz

    , bugün yapılacak () için önemli uyarılar yaptı. Twitter'daki paylaşımında "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi evdeyiz" ifadesini kullandı.

    Gençler sınavda biz evdeyiz
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak () için önemli uyarılar yaptı. Twitter'daki paylaşımında "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi evdeyiz" ifadesini kullandı. Koca, belediye başkanlarına da şu mesajı yolladı: "Belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir."



    Bakan Koca, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.



    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gençler sınavda biz evdeyiz
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