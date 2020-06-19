Türkiye'nin Libya'da meşru hükümeti destekleyerek bölgede dengeleri değiştiren ve darbeci Hafter ile destekçilerini bozguna uğratan hamleleri CHP'de hazımsızlık oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN ZİYARETİ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mit Başkanı Hakan Fidan'ında bulunduğu üst düzey Libya çıkarması, darbeci Hafter'le birlikte her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'yi de rahatsız etti.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelerle ilgili bir soruya, "Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." diyerek skandal bir yanıt verdi.

"HAFTER'E SORUN DA İZAH ETSİN!"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatanın menfaatlerini anlamakta güçlük çeken Öztrak'a "Hafter'e sorun da izah etsin! Hey Allah'ım ya!" diyerek tepki gösterdi.