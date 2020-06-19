Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2020 19:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2020 19:53
    ABONE OL

    Son dakika: nı açıkladı

    Son dakika haberi... 19 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 19 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri