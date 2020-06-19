Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerine yer verdi.