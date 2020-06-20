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    • 20.06.2020 11:16
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    : 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı

    , "Covid-19 salgını sürecinde, 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." dedi.

    İşte Türkiye'nin yardım ettiği ülke sayısı
    Bakan Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." açıklamasında bulundu.



    Çavuşoğlu, "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler." dedi.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı
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