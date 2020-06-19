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    • 20.06.2020 00:15
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    Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde korkutan | , Kandilli son depremler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'in Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde in meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 7.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () alınan verilere göre; saat 23.34'te merkez üssü Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.


    Derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre yerlerden de hissedildi.


    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.06.20 00:02:16 36.8795 27.9100 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.19 23:34:11 34.5752 25.6195 18.9 -.- 4.6 4.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.19 22:51:47 40.7883 25.5848 8.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.06.19 22:41:45 38.8203 26.4108 6.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.06.19 22:29:25 35.5970 26.7723 6.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.06.19 22:18:49 39.3300 27.7090 5.0 -.- 1.6 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
    2020.06.19 21:31:45 39.9033 30.8242 0.0 -.- 2.2 -.- BEYAZALTIN-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
    2020.06.19 20:17:26 36.4887 28.6738 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.06.19 19:32:37 34.9612 25.6397 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.06.19 17:44:25 37.6405 29.2307 0.0 -.- 2.0 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
    2020.06.19 17:43:50 36.1297 33.2332 3.7 -.- 1.3 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel
    2020.06.19 14:38:47 38.2660 38.7635 1.0 -.- 3.5 3.4 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.06.19 13:04:23 37.4135 28.3370 0.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
    2020.06.19 12:16:30 38.4022 38.8608 15.8 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) REVIZE02 (2020.06.19 12:16:29)
    2020.06.19 12:05:48 37.3887 27.9998 0.0 -.- 1.7 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) REVIZE01 (2020.06.19 12:05:48)
    2020.06.19 11:53:51 37.1337 27.7815 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
    2020.06.19 11:53:49 37.2793 28.1477 0.0 -.- 1.6 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
    2020.06.19 11:42:01 36.2535 33.6615 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
    2020.06.19 10:54:56 40.4713 32.9375 8.0 -.- 2.6 2.5 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
    2020.06.19 10:43:21 34.3417 25.5623 18.5 -.- 4.8 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.06.19 10:43:22)
    2020.06.19 08:34:42 36.7758 26.1892 13.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.06.19 07:46:57 38.9438 27.8908 11.6 -.- 1.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.06.19 07:18:38 39.3943 40.7787 6.3 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

    Haberler Güncel Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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