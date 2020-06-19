Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre; saat 23.34'te merkez üssü Akdeniz Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 2.40 km.Lasithi (Yunanistan), 227.83 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.06.2020, 23:34:17 TSİ
Enlem : 34.8963 N
Boylam : 26.1203 E
Derinlik : 7.97 km
Detay : https://t.co/nxVdQmRlBu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2020
Derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre yerlerden de hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.06.20 00:02:16 36.8795 27.9100 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.19 23:34:11 34.5752 25.6195 18.9 -.- 4.6 4.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.19 22:51:47 40.7883 25.5848 8.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.19 22:41:45 38.8203 26.4108 6.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.06.19 22:29:25 35.5970 26.7723 6.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.19 22:18:49 39.3300 27.7090 5.0 -.- 1.6 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2020.06.19 21:31:45 39.9033 30.8242 0.0 -.- 2.2 -.- BEYAZALTIN-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2020.06.19 20:17:26 36.4887 28.6738 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.19 19:32:37 34.9612 25.6397 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.06.19 17:44:25 37.6405 29.2307 0.0 -.- 2.0 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2020.06.19 17:43:50 36.1297 33.2332 3.7 -.- 1.3 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel
2020.06.19 14:38:47 38.2660 38.7635 1.0 -.- 3.5 3.4 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.06.19 13:04:23 37.4135 28.3370 0.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel
2020.06.19 12:16:30 38.4022 38.8608 15.8 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) REVIZE02 (2020.06.19 12:16:29)
2020.06.19 12:05:48 37.3887 27.9998 0.0 -.- 1.7 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) REVIZE01 (2020.06.19 12:05:48)
2020.06.19 11:53:51 37.1337 27.7815 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.06.19 11:53:49 37.2793 28.1477 0.0 -.- 1.6 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.06.19 11:42:01 36.2535 33.6615 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.06.19 10:54:56 40.4713 32.9375 8.0 -.- 2.6 2.5 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.06.19 10:43:21 34.3417 25.5623 18.5 -.- 4.8 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.06.19 10:43:22)
2020.06.19 08:34:42 36.7758 26.1892 13.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.06.19 07:46:57 38.9438 27.8908 11.6 -.- 1.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.06.19 07:18:38 39.3943 40.7787 6.3 -.- 3.0 3.0 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel