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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 15:07

Başkanı 'li görevden alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı 'li , tarafından görevden alındı.


Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı 'li , tarafından görevden alındı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı verecek.

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