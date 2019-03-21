Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.
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