Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği LGS sınavı bugün gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapılan sınavın ardından LGS yüzdelik dilim ve puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan sınav takviminde, 2020 LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler sonuçlarına MEB'in resmi internet adresinden erişebilecekler.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e.Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı.Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
|Alt Testler
|Ağırlık Katsayıları
|Türkçe
|4
|Matematik
|4
|Fen Bilimleri
|4
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|1
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1
|Yabancı Dil
|1
LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SÖZEL)
SORU KİTAPÇIKLARI 22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN VERİLECEK
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.
Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
SINAV NASILDI?
Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.
Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.
İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.
Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.
Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.
Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı.