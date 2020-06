Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü sözleri ve mesajları, babalarımızı onurlandırmak adına güzel bir jest olacaktır. Deneyim ve bilgi birimleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan babalarımız, aile değerlerimizin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu özel günde hediyelerin arasına küçük bir not olarak sıkıştırılabilecek ya da mesaj olarak gönderilebilecek en güzel Babalar Günü sözleri ve mesajları sizler için derledik. İşte anlamlı ve resimli 2020 Babalar Günü mesajları...