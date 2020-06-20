Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babalar Günü sözleri ve mesajları, babalarımızı onurlandırmak adına güzel bir jest olacaktır. Deneyim ve bilgi birimleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan babalarımız, aile değerlerimizin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu özel günde hediyelerin arasına küçük bir not olarak sıkıştırılabilecek ya da mesaj olarak gönderilebilecek en güzel Babalar Günü sözleri ve mesajları sizler için derledik. İşte anlamlı ve resimli 2020 Babalar Günü mesajları...
2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
* Gömlek
* Kol saati
* Ayakkabı
* TV koltuğu
* Kupa bardak
* Kalem seti
* Deri cüzdan
* Babaya özel tablo fotoğraf
* Tavla - satranç seti
* Tesbih
İLK BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…
Nasıl koşarsa ardından bir devin,
O çapkın babamı ben öyle sevdim.
Bilmezdi ki oturduğumuz semti,
Geldi mi de gidici hep, hep acele işi!..
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,
Atlastan bakardım nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.
Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin.
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
CAN YÜCEL
BABADAN OĞULA
Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.
Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;
Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...
NECİP FASIL KISAKÜREK
BABALAR GÜNÜ
Onlar, bize dayanak en büyük yardımcımız,
Annelerimiz gibi değerli varlığımız…
Sevmeliyiz sevgiyle anmalıyız saygıyla,
Onlar, en vefalı dost yüce hatırlarıyla…
Rab'den tahsil edilmiş babalar hep sevgili,
Yürekten sevilmeli saygı gösterilmeli…
MEHMET TEVFİK TEMİZTÜRK
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!
Babalar Günü resimli mesajları 2020! En duygusal, anlamlı, kısa Babalar Günü resimli mesajları yayında!
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.
Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!
Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.
Babalar Günü şiirleri kısa, uzun en anlamlı şiirler! Babalar Günü'ne özel 2,3,5 kıtalık şiirler burada!
Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.
Sevginin en karşılıksız halini bana öğrettiğin ve yaşattığın için sana minnettarım iyi ki benim babamsın ve iyi ki varsın. Bugün senin günün kutlu olsun!
Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!
Bir insan ebeveynlerinden yana ne kadar şanslı olabilirse o kadar şanslı olabilirim diye düşünüyorum. Doğuştan gelen şansım ve ömür boyu sürecek olan hayatımın en büyük anlamı babacığım, babalar günün kutlu olsun.
Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.
Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!
• Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.
• Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
• Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
• Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.
• Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.
• Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
• Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
• Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.