AK Parti Grup Başkanvekili Turan, makamında Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili transfer leri ve Meclis çalışmalarına ilişkin sorulara cevap verdi. Turan, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'nun TBMM 'ye gelip gelmeyeceğine dair soruya,yanıtını verdi.Milletvekili transferlerine ilişkin soru üzerine Turan,değerlendirmesini yaptı.

Barolar Birliği düzenlemesinin amacına yönelik soru üzerine ise Turan şunları söyledi:



Meclis çalışmalarına ilişkin soruya ise Turan, "Tüm partilerin ortak kabulünde ara verdik, 2 Haziran'da Meclisimizi yeniden açıyoruz. Halkın beklediği teklifler, bakanlıklarımızın beklediği teklifler var. Mahalle ve çarşı bekçilerinin teklifi var, onu almak istiyoruz. Tarım Bakanlığı ile ilgili taleplerimiz var. Hobi bahçelerinin tarım alanlarını istismar eden anlayışının önüne geçmek istiyoruz. Yargıyla ilgili bazı çalışmalarımız var. Ceza usulüyle ilgili hızlandırma taleplerini karşılamıştık, şimdi hukuk mahkemeleri ile ilgili süreci hızlandıracak, somut kurumlarla adım atacak kanun teklifimiz var, onu görüşmek istiyoruz" karşılığını verdi.

Turan, Temmuz ayının başında Meclisin kapanması gerektiğini fakat Temmuz ayının ortalarına kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.