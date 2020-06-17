Başkan Erdoğan bugünkü programında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlıyor. Görüşmede, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Harekatı, Ayasofya'nın ibadete açılması, siyasi partiler kanunu gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.





YOĞUN PROGRAM

Erdoğan, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti saat 15.00'te kabul edecek.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/hYAl3FbrjY — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 17, 2020

Bu toplantının ardından ise saat 16.00'da YÖK Başkanı Yekta Saraç ile önümüzdeki dönemde yapılacak sınavların ele alınması beklenirken, son olarak da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da saat 17.30'da kabul edecek.