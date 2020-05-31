İşte Dilek Güngör'ün yazısından bir bölüm:

Faik Öztrak geçmişi unutup, bugünü eleştirmeye kalkınca duvara tosladı. IMF vesayetçileri DervişÖztrak döneminde dolar-euro tahvillerinde faiz % 12, TL'de % 55'ti. Milli gelirin % 20'si faize gidiyordu. Şimdi TL faizi % 8.8, euroda ise % 2.7

Geçtiğimiz günlerde bu günkü faizleri 'tefecilik' diye eleştirmeye kalkan CHP'li Faik Öztrak fena çuvalladı. Herkesin aklına Şubat 2001 krizi geldi. 2001 krizi öncesinde ülkede bankalar hortumlanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) izliyordu. O dönem BDDK yönetiminde Faik Öztrak da vardı. Öztrak'ın görev süresinde 13 banka batırıldı. Bankacılık sektöründe 1 yılda 40 bin kişiyi işinden oldu. Vatandaşa milyarlarca lira fatura kesildi. Öztrak daha sonra ABD'den ithal edilen Kemal Derviş ile birlikte bu kez Hazine'nin başına getirildi. IMF vesayetinin savunucuları Derviş ve Öztrak Hazine'de ülkenin 30 yılına ipotek koydular. Uyguladıkları IMF reçeteleri, enflasyonu yükseltti, bütçe açığı verdirdi, ülke yüksek faize mahkum edildi. Yüksek faizli borçlarla gençlerin geleceği ipotek altına alındı. O dönemde ülke kaynakları faize harcandı. Dolar-euro tahvillerine verilen yüzde 12'yi bulan faizin dışında TL faizleri de yüzde 55'lerdeydi. Milli gelirin yüzde 20'si faize gidiyordu.

GELİRİN %72'Sİ BORCA GİDİYORDU

Bütçe açığı yüzde 11-18 bandına çıkmıştı. Borç stokunun milli gelire oranı 2002'de yüzde 72'lerdeydi. Yüksek faiz nedeniyle ülkede yatırım ve sosyal harcamalara alan kalmıyordu. Öztrak'ın ekonomi bürokrasisinde kritik görevlerde olduğu 1999-2002 yıllarında 29 milyar TL'lik borç 235 milyar TL'ye kadar çıktı.



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